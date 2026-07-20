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Пругова о женском хоккее в России: «Уровень начинает падать в связи с отсутствием международной арены. Если оценивать по десятибалльной шкале, мы, наверное, где-то на четверочку»

Экс-вратарь сборной России Анна Пругова высказалась об уровне женского хоккея в стране.

Источник: Спортс‘’

— Если уже говорить про женский хоккей, как дела у него сейчас? У российского женского хоккея? На каком он уровне? Поменялось ли, может быть, за последние там четыре-пять лет что-то в плане соревновательной конкурентной способности?

— Давайте буду честна, конечно, но если оценивать по десятибалльной шкале, то сейчас мы находимся, наверное, где-то на четверочку точно. Потому что всегда есть куда расти. Сравнивая как раз с международной ареной, в связи с вот этим небольшим, продолжительным уже даже занавесом, отсутствием международной арены, уровень немного начинает падать. Уровень на международном льду гораздо выше, гораздо сильнее, жестче.

Это я говорю именно про женский сейчас хоккей. И мы сейчас пока, в отсутствие международного опыта, стараемся внедрять такой колоссальный опыт, как силовую борьбу в женском хоккее, что очень важно, что тоже возможно и нужно. Это постепенно девчонок привлекает в этот вид спорта.

Ну и в целом, конечно, сейчас очень отрадно, что появилась такая лига за океаном PWHL — это профессиональная женская хоккейная лига, и уже на новом уровне у нас девчонок несколько будет туда задрафтованно. Уже есть две девчонки, которые имеют опыт выступления там. А в это межсезонье пополнили две команды еще новые наши две представительницы, — сказала Пругова.