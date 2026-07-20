Пругова о женском хоккее в России: «Уровень начинает падать в связи с отсутствием международной арены. Если оценивать по десятибалльной шкале, мы, наверное, где-то на четверочку»

Ну и в целом, конечно, сейчас очень отрадно, что появилась такая лига за океаном PWHL — это профессиональная женская хоккейная лига, и уже на новом уровне у нас девчонок несколько будет туда задрафтованно. Уже есть две девчонки, которые имеют опыт выступления там. А в это межсезонье пополнили две команды еще новые наши две представительницы, — сказала Пругова.