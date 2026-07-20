Ротенберг о детском хоккее: «Рекорд Овечкина помогает каждому ребенку верить в свои силы. Если Александр добился этого — значит, каждый может»

— Для каждого ребенка важно мечтать и стремиться к своей цели. Рекорд Овечкина помогает каждому ребенку верить в свои силы. Если Овечкин, будучи маленьким мальчиком, играл во дворе и добился этого рекорда — значит, каждый может. Это вдохновляет всех и популяризирует хоккей.