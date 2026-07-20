Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Ротенберг о детском хоккее: «Рекорд Овечкина помогает каждому ребенку верить в свои силы. Если Александр добился этого — значит, каждый может»

Основатель академии «Красная Машина-Юниор» Роман Ротенберг поделился мнением о важности рекорда Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки 6 апреля 2025 года. Канадец удерживает лидерство по шайбам в НХЛ с учетом плей-офф (1016 против 1006).

— Александр Овечкин является главным символом российского хоккея. Насколько такие истории, как побитие рекорда Гретцки, важны для популяризации спорта и формирования образа спортсмена, который показывает пример характера и стремления к цели?

— Для каждого ребенка важно мечтать и стремиться к своей цели. Рекорд Овечкина помогает каждому ребенку верить в свои силы. Если Овечкин, будучи маленьким мальчиком, играл во дворе и добился этого рекорда — значит, каждый может. Это вдохновляет всех и популяризирует хоккей.

Наша задача — создать условия, чтобы дети шли в хоккейные школы, сделать хоккей доступным. Тогда в будущем российские игроки будут бить новые рекорды, — сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Прививать детям патриотизм, здоровый образ жизни и дисциплину — самая важная задача. Мы это делаем ежедневно».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше