Фетисов о желании Овечкина завершить карьеру в «Динамо»: «Все правильно делает. Пускай играет за “Вашингтон”, потом будет радовать и наших болельщиков»

40-летний нападающий сказал об этом в одном из недавних интервью. Ранее он продлил контракт с «Вашингтоном» на год.
«Молодец, все правильно делает. Пускай сначала сыграет за “Вашингтон”, потом будет радовать и наших болельщиков», — сказал Фетисов.
Овечкин о любимом футбольном комментаторе: «Уткин. Из нынешних? Черданцев».
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