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Кошелев может вернуться в «Ак Барс» (Артур Хайруллин)

В «Ак Барс» может вернуться нападающий Семен Кошелев.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В сезоне-2025/26 Кошелев играл за «Адмирал» и «Сибирь». Всего он провел 69 матчей с учетом плей-офф и набрал 35 (14+21) очков.

Он уже выступал за «Ак Барс» с 2023 по 2025 год.