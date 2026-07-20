Кошелев может вернуться в «Ак Барс» (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В сезоне-2025/26 Кошелев играл за «Адмирал» и «Сибирь». Всего он провел 69 матчей с учетом плей-офф и набрал 35 (14+21) очков.
Он уже выступал за «Ак Барс» с 2023 по 2025 год.
В «Ак Барс» может вернуться нападающий Семен Кошелев.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В сезоне-2025/26 Кошелев играл за «Адмирал» и «Сибирь». Всего он провел 69 матчей с учетом плей-офф и набрал 35 (14+21) очков.
Он уже выступал за «Ак Барс» с 2023 по 2025 год.