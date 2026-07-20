Плющев об «Автомобилисте»: «Почему все время меняются игроки и тренеры, а руководители тихо сидят на своих местах? Созидательного процесса в Екатеринбурге в последние годы не просматривается»

— Вам нравится нынешний «Автомобилист»?
— Оценивал бы с точки зрения молодежной политики. Екатеринбург — один из исторических центров страны. Раньше его школа на равных конкурировала с соседней челябинской — и наступала на пятки лидеру, школе московской.
А что мы видим сегодня? В Челябинске очередная тренерская команда из североамериканских гастролеров при минимуме внимания своей молодежи. Точно такая же политика все последние годы у Екатеринбурга. Новых имен практически нет, все внимание — на легионеров.
При этом бюджеты у этих уральских клубов очень мощные, купи-продай идет очень активно. После захода Кудашова его интенсивность стала еще выше. Вот только нужно понимать: если игроки покупаются, то команды создаются. А созидательного процесса в том же Екатеринбурге в последние годы, увы, не просматривается.
— Кто виноват?
— Тут вопросы в первую очередь клубному руководству. Из-за чего не работает школа, а внутри клуба не растут даже самые талантливые ее ученики? Как из последнего звездного призыва — из Трямкина и Голышева — там умудрились сделать середнячков? Почему в «Автомобилисте» все время меняются игроки и тренеры, а руководители тихо сидят на своих местах и всем довольны?
— У вас есть ответы на эти вопросы?
— Знаете, вспоминаю, как в свое время в «Северсталь» зашли руководители из баскетбола и чуть ли не учили наш тренерский штаб реализовывать большинство как в этой игре с мячом, расставляя игроков по точкам.
Сначала мы все смеялись, а потом эти «баскетболисты» реально занялись развалом клубного хоккея. Не удивлюсь, если в Екатеринбурге все идет по этому же сценарию. Во всяком случае результаты последних лет говорят именно об этом, — сказал Плющев.