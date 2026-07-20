Плющев об «Автомобилисте»: «Почему все время меняются игроки и тренеры, а руководители тихо сидят на своих местах? Созидательного процесса в Екатеринбурге в последние годы не просматривается»

— Тут вопросы в первую очередь клубному руководству. Из-за чего не работает школа, а внутри клуба не растут даже самые талантливые ее ученики? Как из последнего звездного призыва — из Трямкина и Голышева — там умудрились сделать середнячков? Почему в «Автомобилисте» все время меняются игроки и тренеры, а руководители тихо сидят на своих местах и всем довольны?