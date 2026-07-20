«Питтсбургу» интересен форвард «Сиэтла» Райт (Джош Йохе)

Так что да, я слышал, что Дубасу он нравится. И не забывайте, что бывший генменеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис недавно вернулся в «Пингвинс», а мало кто знает Райта лучше, чем Фрэнсис, как в личном, так и в профессиональном плане. «Пингвинс» также наняли нескольких сотрудников административного отдела, которые недавно работали в «Кингстон Фронтенакс» из Хоккейной лиги Онтарио, где Райт играл в юниорский хоккей.