«Питтсбургу» интересен форвард «Сиэтла» Райт (Джош Йохе)

В сезоне-2025/26 форвард набрал 27 (12+15) очков в 74 играх.
Ранее стало известно, что «Сиэтл» согласился работать над обменом 22-летнего Райта летом. Срок его соглашения с кэпхитом 886 тысяч долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.
«На прошлой неделе два разных источника в “Пингвинс”, пожелавшие остаться анонимными, поскольку не имеют права публично обсуждать эту тему, сообщили мне, что генеральный менеджер Кайл Дубас и менеджмент заинтригованы Райтом. И действительно, почему бы им не быть заинтригованными? Он отвечает всем требованиям.
Ему 22 года. Он был выбран под 4-м номером на драфте НХЛ-2022. Следовательно, у него есть талант. По всей видимости, в «Сиэтле» он не очень счастлив. Более того, он центрфорвард. Карьера Райта до сих пор была немного разочаровывающей, но ни в коем случае не катастрофической.
Так что да, я слышал, что Дубасу он нравится. И не забывайте, что бывший генменеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис недавно вернулся в «Пингвинс», а мало кто знает Райта лучше, чем Фрэнсис, как в личном, так и в профессиональном плане. «Пингвинс» также наняли нескольких сотрудников административного отдела, которые недавно работали в «Кингстон Фронтенакс» из Хоккейной лиги Онтарио, где Райт играл в юниорский хоккей.
Райт подходит для «Пингвинс», но это все та же старая история. Насколько я слышал, запрашиваемая за Райта цена, мягко говоря, существенная и, возможно, превышает ту, которую «Питтсбург» готов заплатить", — написал Йохе.