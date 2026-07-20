Бедард о Патрике Кэйне: «Надеюсь, он вернется в “Чикаго”. Было бы невероятно играть с ним, учиться у него. Он потрясающий хоккеист»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Челиос ранее сообщил, что Кэйн может вернуться в «Чикаго» или перейти в «Баффало».
Кэйн играл за «Блэкхокс» с 2007 по 2023 год. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго». С сезона-2023/24 Кэйн выступал за «Детройт». На данный момент 37-летний уроженец Баффало явлется неограниченно свободным агентом.
«Я не знаю, что могу сказать, чтобы убедить его, но, очевидно, мы все были бы очень рады видеть такого игрока, а также такого парня. Я не могу даже представить, какой будет его первая игра после возвращеня в United Center в составе “Блэкхокс”, какую реакцию он вызовет и какой заряд энергии это принесет не только нашей команде, но и нашим болельщикам. Было бы невероятно играть с ним и учиться у него.
Надеюсь, Кэйн решит вернуться. Он сделал бы нашу команду намного лучше. Он по-прежнему потрясающий игрок. Надеюсь, он вернется, и мы сможем играть вместе.
Я надеюсь, что он станет игроком «Блэкхокс». Это было бы здорово, это стало бы большим подспорьем для «Блэкхокс». У него еще есть силы. Думаю, он сможет играть еще 2−3 сезона", — сказал Бедард.