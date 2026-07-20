Бедард о Патрике Кэйне: «Надеюсь, он вернется в “Чикаго”. Было бы невероятно играть с ним, учиться у него. Он потрясающий хоккеист»

«Я не знаю, что могу сказать, чтобы убедить его, но, очевидно, мы все были бы очень рады видеть такого игрока, а также такого парня. Я не могу даже представить, какой будет его первая игра после возвращеня в United Center в составе “Блэкхокс”, какую реакцию он вызовет и какой заряд энергии это принесет не только нашей команде, но и нашим болельщикам. Было бы невероятно играть с ним и учиться у него.