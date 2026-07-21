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Сергей Черкас: «Хотелось бы, что Квартальнов наконец-то хоть что-то выиграл, он всегда где-то рядышком. У “Локомотива” состав хороший, осталось довести дело до победы»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас оценил шансы «Локомотива» выиграть третий Кубок Гагарина подряд.

Источник: Спортс‘’

В межсезонье команду возглавил тренер Дмитрий Квартальнов.

«Выиграть Кубок Гагарина три раза подряд очень сложно. Тем более на третий год все уже понимают, как против “Локомотива” играть и что нужно сделать, чтобы победить. Плюс усиливаются конкуренты: “Авангард”, СКА, ЦСКА. Конкуренция становится выше.

Конечно, хотелось бы, что Квартальнов наконец-то хоть что-то выиграл. Потому что он всегда где-то рядышком. Есть хорошие сезоны, есть как, например, прошедший, когда регулярка мощная, но в плей-офф не получилось.

Будем надеяться, что получится в этот раз, потому что у «Локомотива» состав хороший, команда готовая, осталось довести дело до победы", — сказал Черкас.