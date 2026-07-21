Сергей Черкас: «Хотелось бы, что Квартальнов наконец-то хоть что-то выиграл, он всегда где-то рядышком. У “Локомотива” состав хороший, осталось довести дело до победы»

«Выиграть Кубок Гагарина три раза подряд очень сложно. Тем более на третий год все уже понимают, как против “Локомотива” играть и что нужно сделать, чтобы победить. Плюс усиливаются конкуренты: “Авангард”, СКА, ЦСКА. Конкуренция становится выше.