Августин — 1-й в рейтинге проспектов «Детройта» по версии Daily Faceoff, Брандсегг-Нюгард — 2-й, Бир — 3-й

Топ-10 возглавил вратарь Трей Августин.
Список выглядит следующим образом:
1. в Трей Августин (21 год, «Гранд Рэпидс», АХЛ);
2. н Михаэль Брандсегг-Нюгард (20 лет, "Гранд Рэпидс, АХЛ);
3. н Картер Бир (19 лет, "Гранд Рэпидс, АХЛ);
4. н Джей Пи Херлберт (18 лет, Университет Мичигана, NCAA);
5. н Нэйт Дэниэлсон (21 год, "Гранд Рэпидс, АХЛ);
6. н Макс Плант (20 лет, Университет Миннесоты-Дулут, NCAA);
7. н Эдди Генборг (19 лет, «Тимро», SHL);
8. в Михал Постава (24 года, "Гранд Рэпидс, АХЛ);
9. з Антон Юханссон (22 года, "Гранд Рэпидс, АХЛ);
10. н Йессе Киискинен (20 лет, "Гранд Рэпидс, АХЛ).