Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Августин — 1-й в рейтинге проспектов «Детройта» по версии Daily Faceoff, Брандсегг-Нюгард — 2-й, Бир — 3-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Детройта» на сезон-2026/27.

Источник: Спортс‘’

Топ-10 возглавил вратарь Трей Августин.

Список выглядит следующим образом:

1. в Трей Августин (21 год, «Гранд Рэпидс», АХЛ);

2. н Михаэль Брандсегг-Нюгард (20 лет, "Гранд Рэпидс, АХЛ);

3. н Картер Бир (19 лет, "Гранд Рэпидс, АХЛ);

4. н Джей Пи Херлберт (18 лет, Университет Мичигана, NCAA);

5. н Нэйт Дэниэлсон (21 год, "Гранд Рэпидс, АХЛ);

6. н Макс Плант (20 лет, Университет Миннесоты-Дулут, NCAA);

7. н Эдди Генборг (19 лет, «Тимро», SHL);

8. в Михал Постава (24 года, "Гранд Рэпидс, АХЛ);

9. з Антон Юханссон (22 года, "Гранд Рэпидс, АХЛ);

10. н Йессе Киискинен (20 лет, "Гранд Рэпидс, АХЛ).