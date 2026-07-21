«Колорадо» подписал контракт с Меркуловым на год. Он был лучшим бомбардиром фарма «Бостона» в прошлом сезоне

Срок соглашения рассчитан на один год.
25-летний Меркулов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Провиденс» — фарм-клуба «Бостона». На счету форварда 61 (24+37) балл в 70 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
Он также провел одну игру за «Брюинс».
«Колорадо» объявил о подписании контракта с нападающим Георгием Меркуловым.
Срок соглашения рассчитан на один год.
25-летний Меркулов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Провиденс» — фарм-клуба «Бостона». На счету форварда 61 (24+37) балл в 70 матчах регулярного чемпионата АХЛ.
Он также провел одну игру за «Брюинс».