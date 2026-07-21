Бедард о контракте с «Чикаго» на 5 лет и 75 млн долларов: «Очень доволен тем, сколько денег заработаю. Это большая сумма»

21-летний канадец заключил соглашение на 5 лет и 75 миллионов долларов.
По кэпхиту (15 млн) в сезоне-2026/27 его опережают только форварды Лео Карлссон («Анахайм», 18 млн) и Кирилл Капризов («Миннесота», 17 млн).
"Я очень доволен тем, сколько денег заработаю. Это большая сумма.
Чикаго — это то единственное место, где я хочу играть. Я очень рад, что подписал этот контракт и теперь могу сосредоточиться на команде", — сказал Бедард.
Бедард получит 49 из 75 млн долларов по новому контракту с «Чикаго» в виде подписных бонусов. В 5-м сезоне есть пункт о запрете на перемещения.
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше