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Бедард о контракте с «Чикаго» на 5 лет и 75 млн долларов: «Очень доволен тем, сколько денег заработаю. Это большая сумма»

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард высказался о своем новом контракте с клубом.

21-летний канадец заключил соглашение на 5 лет и 75 миллионов долларов.

По кэпхиту (15 млн) в сезоне-2026/27 его опережают только форварды Лео Карлссон («Анахайм», 18 млн) и Кирилл Капризов («Миннесота», 17 млн).

"Я очень доволен тем, сколько денег заработаю. Это большая сумма.

Чикаго — это то единственное место, где я хочу играть. Я очень рад, что подписал этот контракт и теперь могу сосредоточиться на команде", — сказал Бедард.

Бедард получит 49 из 75 млн долларов по новому контракту с «Чикаго» в виде подписных бонусов. В 5-м сезоне есть пункт о запрете на перемещения.

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