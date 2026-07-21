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Драйсдейл о новом контракте с «Филадельфией»: «Очень рад, что все уладилось. Мне нравится играть за “Флайерс” — всегда буду повторять это»

Защитник «Филадельфии» Джейми Драйсдейл высказался о подписании нового контракта с клубом.

Источник: Спортс‘’

«Флайерс» и 24-летний канадец заключили соглашение на 4 года с кэпхитом 6,5 миллиона долларов.

«Я очень рад, что все уладилось. Переговоры прошли довольно гладко. Я хочу играть за “Филадельфию” — и как можно дольше. Очень здорово, что я получил контракт на 4 года.

С самого начала переговоров речь шла именно о таком сроке. Думаю, этот вариант устраивал обе стороны. Мне очень нравится играть в «Филадельфии». Тут нет никакого секрета — я всегда буду это повторять.

Думаю, игра в большинстве — это тот аспект, в котором я могу прибавить. Для нашей команды это очень важно", — сказал Драйсдейл.

В прошлом сезоне Драйсдейл набрал 32 (8+24) очка за «Флайерс» в 78 играх в регулярке НХЛ при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 21:33.

В его активе также 4 (2+2) балла в 10 играх плей-офф.