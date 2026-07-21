Зайдер станет следующим капитаном «Детройта». Его могут назначить и в том случае, если Ларкин останется (Ансар Хан)

Ранее стало известно, что 29-летний форвард запросил обмен из «Ред Уингс». Соглашение игрока с кэпхитом 8,7 млн долларов рассчитано до конца сезона-2030/31. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.
«Мориц Зайдер будет следующим капитаном “Детройта”. Я не удивлюсь тому, что его могут назначить, даже если Ларкин останется в команде», — сообщил Хан.
25-летний немецкий защитник выступает за команду с 2021 года. За 5 сезонов в НХЛ он не пропустил ни одного матча, сыграв 410 матчей в регулярках (240 очков, 39+201).