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Зайдер станет следующим капитаном «Детройта». Его могут назначить и в том случае, если Ларкин останется (Ансар Хан)

Журналист MLive Ансар Хан заявил, что Дилан Ларкин, скорее всего, больше не будет капитаном «Детройта» — даже если клуб не сможет его обменять.

Ранее стало известно, что 29-летний форвард запросил обмен из «Ред Уингс». Соглашение игрока с кэпхитом 8,7 млн долларов рассчитано до конца сезона-2030/31. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

«Мориц Зайдер будет следующим капитаном “Детройта”. Я не удивлюсь тому, что его могут назначить, даже если Ларкин останется в команде», — сообщил Хан.

25-летний немецкий защитник выступает за команду с 2021 года. За 5 сезонов в НХЛ он не пропустил ни одного матча, сыграв 410 матчей в регулярках (240 очков, 39+201).