Светлов о Востоке КХЛ: «Из лета выходят три явных лидера по составу — “Автомобилист”, “Металлург” и “Авангард”. “Салават” из большой шестерки выпал, “Трактор&r

— О качестве селекции, как правило, нужно судить по ключевой хоккейной оси — «вратарь — защитник — центрфорвард». По этой линии абсолютно понятно трансферное лето Магнитогорска — Набокова заменил Заврагин, Пресса — Провольнев, Канцерова — Тодд. Думаю, за лето Магнитогорск как минимум не стал слабее, а скорее даже усилился.
«Автомобилист». Екатеринбург сохранил одну из лучших вратарских линий в КХЛ Галкин — Аликин, при этом укрепил оборону — двумя легионерами, плюс Карпухиным, и кардинально усилил атаку по всем позициям — например, Кадейкиным, Барабановым, Слепышевым.
На мой взгляд, из этого лета Восточная конференция выходит по составу с тремя явными лидерами — Екатеринбург, Магнитогорск и Омск, сохранивший всех ведущих мастеров.
Особенно если учесть, что Казань и Челябинск пока не так активны на рынке, а «Салават Юлаев» несколько лет назад, к сожалению, выпал из большой восточной шестерки.
— Как объясните молчание Казани и Челябинска?
— У «Ак Барса» серьезная глубина состава, поэтому даже Барабанова и Тодда есть кем заменить. А вот «Трактору» будет тяжелее компенсировать уход Кадейкина и Глотова, команда, похоже, уходит в перестройку, — сказал Светлов.