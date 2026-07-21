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Джонстон о Моргане Райлли: «Ожидается, что “Торонто” все-таки обменяет его до начала сезона»

Инсайдер Крис Джонстон высказался о ситуации вокруг защитника «Торонто» Моргана Райлли.

Ранее сообщалось, что 32-летний защитник предоставил список из четырех клубов Западной конференции, в которые он готов перейти. В его контракте есть пункт о полном запрете на обмен без согласия игрока.

Срок действующего соглашения хоккеиста с кэпхитом 7,5 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2029/30.

«Ожидается, что его все-таки обменяют до начала следующего сезона», — сообщил Джонстон.

Райлли выступает за «Торонто» с 2013 года. Клуб выбрал канадца на драфте-2012 под общим 5-м номером. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Бирон о том, что «Торонто» не может обменять Райлли: «Не думаю, что это провал. Просто стоит окружить его более классными партнерами и создать условия».