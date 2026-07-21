Директор «Металлурга» о Тодде: «Хороший и умный игрок, подходит под нашу систему. С учетом ухода Канцерова рассматриваем Нэйтана как центра»

В июне магнитогорцы подписали с 30-летним канадцем контракт на 2 года. Ранее он выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Спартак».
— Как шли переговоры с Нэйтаном Тоддом? Почему именно он?
— Он очень хороший и умный игрок. Если посмотреть на его выступления, то он в каждой команде демонстрировал стабильность. Он может играть как на краю, так и в центре, любит взаимодействовать с шайбой. То есть он подходит под нашу систему игры.
Понимая, что Роман Канцеров покинул команду, мы рассматриваем Нэйтана прежде всего как центрального нападающего, хотя по ходу сборов все может измениться, — сказал Бирюков.