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Перри о возвращении в «Лос-Анджелес»: «Моя семья влюбилась в этот город. Холланд собирает команду под серьезные задачи»

Форвард «Лос-Анджелеса» Кори Перри высказался о своем возвращении в клуб.

1 июля 41-летний канадец заключил с «Кингс» соглашение на один сезон с зарплатой 1 миллион долларов (плюс бонусы за достижения до 500 тысяч).

Перри провел часть прошлого сезона в «Лос-Анджелесе» — до обмена в «Тампу».

"Моя семья влюбилась в Лос-Анджелес. Нам там очень понравилось. Не могу не отметить то, как в клубе выстроена работа на всех уровнях.

Кен Холланд собирает команду под серьезные задачи. Я чувствую, что этот коллектив способен сделать сделать шаг вперед — посмотрим, что из этого выйдет", — сказал Перри.

«Лос-Анджелес» подписал 38-летнего Зукарелло на год и 1 млн долларов плюс бонусы (до 5,5 млн), 35-летнего Хаулу — на 2 года с кэпхитом 3,6 млн.