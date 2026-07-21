Бедард о контракте Карлссона на 5 лет и 90 млн долларов: «Когда игрока хотят переманить, оценка стоимости меняется. Но на ход моих мыслей это никак не повлияло»

21-летний канадец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил договор с «Блэкхокс» на 5 лет и 75 миллионов долларов (кэпхит — 15 млн).
Напомним, нападающий «Анахайма» Лео Карлссон принял контрактное предложение «Филадельфии» на 5 лет и 18 млн долларов в год. «Дакс» повторили условия, 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.
«Конечно, оффер-шиты меняют ситуацию. Когда команда пытается переманить игрока, оценка его стоимости меняется. Но это никак не повлияло на ход моих мыслей», — сообщил Бедард.
Бедард не брал в расчет 18 млн Карлссона при переговорах с «Чикаго», заявил агент: «Коннор хотел, чтобы у команды было больше свободы действий».
Агент Бедарда: «Коннор не принял бы оффер-шит. Он счастлив в Чикаго, верит в клуб и товарищей по команде».