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Бедард о контракте Карлссона на 5 лет и 90 млн долларов: «Когда игрока хотят переманить, оценка стоимости меняется. Но на ход моих мыслей это никак не повлияло»

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард сказал, что ситуация с оффер-шитом Лео Карлссону не повлияла на переговоры по его собственному контракту.

21-летний канадец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил договор с «Блэкхокс» на 5 лет и 75 миллионов долларов (кэпхит — 15 млн).

Напомним, нападающий «Анахайма» Лео Карлссон принял контрактное предложение «Филадельфии» на 5 лет и 18 млн долларов в год. «Дакс» повторили условия, 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

«Конечно, оффер-шиты меняют ситуацию. Когда команда пытается переманить игрока, оценка его стоимости меняется. Но это никак не повлияло на ход моих мыслей», — сообщил Бедард.

Бедард не брал в расчет 18 млн Карлссона при переговорах с «Чикаго», заявил агент: «Коннор хотел, чтобы у команды было больше свободы действий».

Агент Бедарда: «Коннор не принял бы оффер-шит. Он счастлив в Чикаго, верит в клуб и товарищей по команде».