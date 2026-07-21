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Дженнер о «Вашингтоне»: «Видно, что команда хочет побеждать здесь и сейчас. Это очень радует. Уход из “Коламбуса” после 13 лет там был трудным решением»

Форвард «Вашингтона» Бун Дженнер высказался о своем переходе в команду.

1 июля 33-летний форвард подписал с «Кэпиталс» контракт на 4 года со средней зарплатой за сезон 5,75 миллиона долларов.

Канадец впервые в карьере в НХЛ сменил клуб — до этого он провел 13 сезонов в «Коламбусе» и был капитаном команды с 2021 года.

«Уход из “Коламбуса” после 13 лет там был трудным решением. Я всегда представлял себя игроком “Блю Джекетс”. Но в конце сезона и в межсезонье я начал осознавать, что предстоит начать новую главу. Это было непривычно и вызывало смешанные чувства. Но мне понравилось время, проведенное в “Коламбусе”. Я очень благодарен клубу.

Выход на рынок свободных агентов меня воодушевил. Раньше я никогда не был участником этого процесса. Оказалось, что это связано со стрессом. Все мои друзья и родственники спрашивали, куда я хочу пойти. Но это работает не совсем так. Я целиком доверился своему агенту Пэту Моррису.

Я очень рад, что в итоге все удачно сложилось. Я следил за тем, как «Вашингтон» выменял Алекса Така и Джордана Кайру. Когда позвонили мне, это было волнительно.

Я всю карьеру отыграл в одном дивизионе с «Кэпиталс» и знаю, что это за команда. У них и так был неплохой состав, а с учетом приобретений видно, что команда хочет побеждать здесь и сейчас. Это меня очень радует", — сказал Дженнер.