Дженнер о «Вашингтоне»: «Видно, что команда хочет побеждать здесь и сейчас. Это очень радует. Уход из “Коламбуса” после 13 лет там был трудным решением»

«Уход из “Коламбуса” после 13 лет там был трудным решением. Я всегда представлял себя игроком “Блю Джекетс”. Но в конце сезона и в межсезонье я начал осознавать, что предстоит начать новую главу. Это было непривычно и вызывало смешанные чувства. Но мне понравилось время, проведенное в “Коламбусе”. Я очень благодарен клубу.