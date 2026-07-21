Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Перфетти о новом контракте с «Виннипегом» на 5 лет и 30 млн долларов: «Мне и моей семье нравится город, это очень важно. Хочу оправдать ожидания руководства»

Форвард «Виннипега» Коул Перфетти высказался о подписании нового контракта с клубом.

24-летний канадец заключил соглашение на 5 лет и 30 миллионов долларов (кэпхит — 6 млн).

«Мне и моей семье нравится это место. Нам нравится Виннипег как город. Приятно быть частью “Джетс”.

Мы нашли здесь дом и чувствуем себя комфортно. Это очень важно.

В следующем сезоне у меня высокие ожидания от себя. Каждый год я стремлюсь улучшать свою игру, быть более ценным игроком для команды и помогать ей побеждать разными способами.

Я рассчитываю сделать рывок, еще один шаг вперед. Очевидно, что руководство поверило в меня. Теперь моя очередь оправдать эти ожидания", — сказал Перфетти.

В прошлом сезоне Коул набрал 32 (12+20) очков при полезности «минус 9» в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время — 15:37. Он пропустил старт регулярки из-за травмы голеностопа, полученной на предсезонке.