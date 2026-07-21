Перфетти о новом контракте с «Виннипегом» на 5 лет и 30 млн долларов: «Мне и моей семье нравится город, это очень важно. Хочу оправдать ожидания руководства»

24-летний канадец заключил соглашение на 5 лет и 30 миллионов долларов (кэпхит — 6 млн).
«Мне и моей семье нравится это место. Нам нравится Виннипег как город. Приятно быть частью “Джетс”.
Мы нашли здесь дом и чувствуем себя комфортно. Это очень важно.
В следующем сезоне у меня высокие ожидания от себя. Каждый год я стремлюсь улучшать свою игру, быть более ценным игроком для команды и помогать ей побеждать разными способами.
Я рассчитываю сделать рывок, еще один шаг вперед. Очевидно, что руководство поверило в меня. Теперь моя очередь оправдать эти ожидания", — сказал Перфетти.
В прошлом сезоне Коул набрал 32 (12+20) очков при полезности «минус 9» в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время — 15:37. Он пропустил старт регулярки из-за травмы голеностопа, полученной на предсезонке.