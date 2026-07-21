Алексей Протас о новом контракте Овечина с «Вашингтоном»: «Я очень рад, Саша много для меня сделал. Он великий хоккеист, лидер в раздевалке и для болельщиков»

Ранее 40-летний нападающий подписал с «Кэпиталс» соглашение на один год.
"Конечно, я рад. Овечкин очень много для меня сделал, помог мне адаптироваться в команде. Саша был и остается моим хоккейным наставником, помощником, он очень много мне помогает в бытовых вещах, да и во многих других аспектах.
Поэтому я очень рад. Он великий хоккеист, лидер в раздевалке и для болельщиков, для всей организации. Все очень счастливы", — сказал Протас.
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