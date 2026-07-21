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Строум о новом контракте Овечкина: «Это было невероятной новостью. Мы ничего не знали, он отправил сообщение в нашу группу»

Форвард «Вашингтона» Дилан Строум узнал о новом контракте Александра Овечкина во время игры в гольф.

Источник: Спортс‘’

40-летний россиянин заключил договор на год. Он может заработать до 9 млн долларов с учетом бонусов.

"Ови довольно хорошо умеет держать все в секрете, так что мы действительно ничего не знали.

Я помню, как проверил свой телефон и увидел, что он отправил сообщение в нашу группу. Это было невероятной новостью", — сказал Строум.

Алексей Протас о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»: «Я очень рад, Саша много для меня сделал. Он великий хоккеист, лидер в раздевалке и для болельщиков».

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