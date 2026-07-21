Дженнер об Овечкине: «Один из величайших снайперов и лучших игроков в истории. У меня было ощущение, что он вернется»

33-летний канадец перешел в «Кэпиталс» после 13 сезонов в составе «Коламбуса». Он заключил контракт на 4 года и 5,75 млн долларов в среднем за сезон.
"Он один из величайших снайперов и лучших игроков в истории хоккея. Как же можно не радоваться возможности играть с ним?
В прошлом сезоне мы обменялись свитерами в последнем матче регулярного сезона, и оба не были уверены, последний ли это сезон для него или нет.
После той короткой встречи у меня возникло ощущение, что он вернется. Забавно, что все так сложилось", — сказал Дженнер.
Строум о новом контракте Овечкина: «Это было невероятной новостью. Мы ничего не знали, он отправил сообщение в нашу группу».