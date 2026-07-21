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Дженнер об Овечкине: «Один из величайших снайперов и лучших игроков в истории. У меня было ощущение, что он вернется»

Новичок «Вашингтона» Бун Дженнер поделился мнением о том, что Александр Овечкин решил продолжить карьеру в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

33-летний канадец перешел в «Кэпиталс» после 13 сезонов в составе «Коламбуса». Он заключил контракт на 4 года и 5,75 млн долларов в среднем за сезон.

"Он один из величайших снайперов и лучших игроков в истории хоккея. Как же можно не радоваться возможности играть с ним?

В прошлом сезоне мы обменялись свитерами в последнем матче регулярного сезона, и оба не были уверены, последний ли это сезон для него или нет.

После той короткой встречи у меня возникло ощущение, что он вернется. Забавно, что все так сложилось", — сказал Дженнер.

Строум о новом контракте Овечкина: «Это было невероятной новостью. Мы ничего не знали, он отправил сообщение в нашу группу».

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