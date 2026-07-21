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Овечкин о том, бесит ли его давать автографы: «Это часть работы, часть того, чего мы добились»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour рассказал о своем отношении к автографам.

Источник: Спортс‘’

— Бесит автографы давать, если честно?

— Это часть работы, часть того, чего мы добились.

— Бывало такое, что дали какую-нибудь майку, клюшку, автограф оставили, а на следующий день она на «Авито»?

— Бывало, но что теперь сделаешь? Люди такие, — сказал Овечкин.

Дженнер об Овечкине: «Один из величайших снайперов и лучших игроков в истории. У меня было ощущение, что он вернется».

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