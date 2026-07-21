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Сергачев об Овечкине: «Поднял НХЛ и вывел ее на новый уровень. Если это последний сезон, то нужно его проводить с почестями»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев прокомментировал новый договор Александра Овечкина с «Вашингтоном». 40-летний россиянин заключил соглашение на год.

Источник: Спортс‘’

«Я очень рад, что он продлил контракт с “Вашингтоном”. Для всей лиги это очень важно. Если получится так, что это последний сезон Александра, то нужно его проводить с почестями и поблагодарить за карьеру, сказав спасибо.

Я считаю, что он поднял лигу и вывел ее на новый уровень. Оставляет он ее в хороших руках, так что Александр — большой молодец. Я горжусь тем, что с ним знаком, что играл с ним и еще сыграю", — сказал Сергачев.

Строум о новом контракте Овечкина: «Это было невероятной новостью. Мы ничего не знали, он отправил сообщение в нашу группу».

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