Кожевников о желании Овечкина завершить карьеру в «Динамо»: «Раз он сказал, значит, так и будет. Это будет здорово для хоккея в России. Он любит свой клуб»

40-летний нападающий сказал об этом в одном из недавних интервью. Ранее он продлил контракт с «Вашингтоном» на год.
«Раз он сказал, значит, так и будет. Это будет здорово для “Динамо” и хоккея в России. Он любит свой клуб. Нормальное решение», — сказал Кожевников.
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