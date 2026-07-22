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«Даллас» и Робертсон подписали контракт на год и 12 млн долларов, избежав арбитража. Форвард может выйти на рынок летом 2027-го

«Даллас» подписал новый контракт с форвардом Джейсоном Робертсоном.

Соглашение с форвардом, которому сегодня исполняется 27 лет, рассчитано на один год. Зарплата — 12 миллионов долларов.

Таким образом, стороны избежали арбитражного слушания, намеченного на 25 июля.

В следующем году Робертсон может стать неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне НХЛ Джейсон набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах за «Старс» в регулярном чемпионате. В плей-офф в его активе 8 (5+3) баллов в 6 играх.

За карьеру в регулярках на его счету 490 (213+277) очков в 456 играх. В Кубке Стэнли — 52 (23+29) балла в 62 матчах.

По прошлому 4-летнему контракту средняя годовая зарплата игрока составляла 7,75 млн долларов. Он был выбран техасцами на драфте НХЛ-2017 под общим 39-м номером (2-й раунд).