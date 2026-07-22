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Генменеджер «Далласа» о контракте Робертсона: «Джейсон — краеугольный камень франшизы, один из лучших атакующих игроков НХЛ. Мы продолжаем стремиться к победе в Кубке Стэнли»

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл высказался о подписании нового контракта с форвардом Джейсоном Робертсоном.

Источник: Спортс‘’

Соглашение с игроком, которому сегодня исполняется 27 лет, рассчитано на один год. Зарплата — 12 миллионов долларов.

Стороны избежали арбитражного слушания, назначенного на 25 июля. В следующем году Робертсон может стать неограниченно свободным агентом.

"Джейсон был краеугольным камнем франшизы с самого момента драфта. Это динамичный и техничный нападающий, он сразу стал одним из лучших атакующих игроков НХЛ.

Мы с нетерпением ждем, что новый сезон принесет Джейсону и команде. Мы продолжаем стремиться к победе в Кубке Стэнли", — сказал Нилл.