Генменеджер «Далласа» о контракте Робертсона: «Джейсон — краеугольный камень франшизы, один из лучших атакующих игроков НХЛ. Мы продолжаем стремиться к победе в Кубке Стэнли»

Соглашение с игроком, которому сегодня исполняется 27 лет, рассчитано на один год. Зарплата — 12 миллионов долларов.
Стороны избежали арбитражного слушания, назначенного на 25 июля. В следующем году Робертсон может стать неограниченно свободным агентом.
"Джейсон был краеугольным камнем франшизы с самого момента драфта. Это динамичный и техничный нападающий, он сразу стал одним из лучших атакующих игроков НХЛ.
Мы с нетерпением ждем, что новый сезон принесет Джейсону и команде. Мы продолжаем стремиться к победе в Кубке Стэнли", — сказал Нилл.