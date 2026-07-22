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«Даллас» превысил потолок зарплат на 1,36 млн долларов после подписания Робертсона

«Даллас» превысил потолок зарплат после подписания контракта с форвардом Джейсоном Робертсоном.

Соглашение с игроком, которому сегодня исполняется 27 лет, рассчитано на один год. Зарплата — 12 миллионов долларов.

По данным PuckPedia, после заключения этого контракта «Старс» превысили лимит зарплат в сезоне-2026/27 (104 млн) на 1,36 млн долларов.

При этом у клуба теперь не осталось ограниченно свободных агентов без контрактов.

Также в платежной ведомости пока учитывается контракт Тайлера Сегина (кэпхит 9,85 млн долларов), выбывшего в прошлом сезоне с разрывом передней крестообразной связки колена. Он был помещен в список травмированных на долгий срок.

Отметим, что следующий сезон будет последним по контракту 34-летнего канадца.