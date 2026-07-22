«Даллас» превысил потолок зарплат на 1,36 млн долларов после подписания Робертсона

Соглашение с игроком, которому сегодня исполняется 27 лет, рассчитано на один год. Зарплата — 12 миллионов долларов.
По данным PuckPedia, после заключения этого контракта «Старс» превысили лимит зарплат в сезоне-2026/27 (104 млн) на 1,36 млн долларов.
При этом у клуба теперь не осталось ограниченно свободных агентов без контрактов.
Также в платежной ведомости пока учитывается контракт Тайлера Сегина (кэпхит 9,85 млн долларов), выбывшего в прошлом сезоне с разрывом передней крестообразной связки колена. Он был помещен в список травмированных на долгий срок.
Отметим, что следующий сезон будет последним по контракту 34-летнего канадца.