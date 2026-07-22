Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Ховард — лучший проспект «Эдмонтона» по версии Daily Faceoff, Берзкальнш — 5-й, немецкий вингер Левандовски — 6-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Эдмонтона».

Источник: Спортс‘’

Возглавил список 22-летний американский форвард Айзек Ховард. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей за «Ойлерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (2+3) очков. В АХЛ за «Бейкерсфилд» — 47 игр и 50 (24+26) баллов в регулярке, 3 матча и 4 (0+4) очка в плей-офф.

Полный список выглядит следующим образом:

1. н Айзек Ховард (22 года, «Бейкерсфилд», АХЛ);

2. в Самуэль Юнссон (22 года, «Бейкерсфилд», АХЛ);

3. в Коннор Ангер (24 года, «Бейкерсфилд», АХЛ);

4. н Томми Лафреньер (19 лет, университет Западного Мичигана, NCAA);

5. н Рудольф Берзкальнш (18 лет, Латвия, «Маскигон», USHL);

6. н Давид Левандовски (19 лет, Германия, «Саскатун», WHL);

7. н Дамьен Карфанья (23 года, «Бейкерсфилд», АХЛ);

8. з Пол Фишер (21 год, университет Нотр-Дам, NCAA);

9. з Ашер Барнетт (19 лет, университет Мичигана, NCAA);

10. н Уильям Николл (19 лет, «Лондон», OHL).

Отметим, что в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше — 25 лет), а также те, кто уже провел более 50 матчей в НХЛ.