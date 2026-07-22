Ховард — лучший проспект «Эдмонтона» по версии Daily Faceoff, Берзкальнш — 5-й, немецкий вингер Левандовски — 6-й

Возглавил список 22-летний американский форвард Айзек Ховард. В прошлом сезоне он сыграл 29 матчей за «Ойлерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (2+3) очков. В АХЛ за «Бейкерсфилд» — 47 игр и 50 (24+26) баллов в регулярке, 3 матча и 4 (0+4) очка в плей-офф.
Полный список выглядит следующим образом:
1. н Айзек Ховард (22 года, «Бейкерсфилд», АХЛ);
2. в Самуэль Юнссон (22 года, «Бейкерсфилд», АХЛ);
3. в Коннор Ангер (24 года, «Бейкерсфилд», АХЛ);
4. н Томми Лафреньер (19 лет, университет Западного Мичигана, NCAA);
5. н Рудольф Берзкальнш (18 лет, Латвия, «Маскигон», USHL);
6. н Давид Левандовски (19 лет, Германия, «Саскатун», WHL);
7. н Дамьен Карфанья (23 года, «Бейкерсфилд», АХЛ);
8. з Пол Фишер (21 год, университет Нотр-Дам, NCAA);
9. з Ашер Барнетт (19 лет, университет Мичигана, NCAA);
10. н Уильям Николл (19 лет, «Лондон», OHL).
Отметим, что в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше — 25 лет), а также те, кто уже провел более 50 матчей в НХЛ.