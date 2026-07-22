Кравчук о Брылине в минском «Динамо»: «Сергей воспитан десятилетиями работы в “Нью-Джерси”. Минск ждет системный хоккей»

«Нью-Джерси» стал, пожалуй, самым системным клубом НХЛ. Сначала за счет капкана в средней зоне выиграл Кубок Стэнли, потом поменялся вместе с НХЛ и стал играть в более быстрый, а где-то и атакующий хоккей. И опять были вышколенные команды и Кубки.