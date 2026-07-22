Кравчук о Брылине в минском «Динамо»: «Сергей воспитан десятилетиями работы в “Нью-Джерси”. Минск ждет системный хоккей»

— Прежде всего хочу поздравить Сергея, которого совсем мальчишкой довелось застать в ЦСКА начала девяностых годов, с новым назначением. Этот шанс он заслужил — в том числе своей многолетней работой в системе «Нью-Джерси».
Однозначно можно сказать, что после десятилетий в НХЛ Сергею в КХЛ будет интересно — и что-то новое он для себя обязательно откроет.
— И все-таки для вас такой переход — сюрприз?
— В последнее время я не так внимательно следил за «Нью-Джерси». В прошедшем сезоне от команды были высокие ожидания, кто-то говорил, что она даже поборется за Кубок Стэнли.
Но в НХЛ высочайшая конкуренция — особенно на Востоке. И «Дэвилс» даже не попали в плей-офф, после чего пошли перемены — среди как игроков, так и тренеров.
Думаю, Сергей почувствовал, что надо делать новый шаг. Отсюда и возникло минское «Динамо».
— Какой хоккей будет ставить Брылин минской команде?
— Ответ на этот вопрос знает только Сергей. Но нужно понимать, что, как тренер, он воспитан десятилетиями работы в «Нью-Джерси» — по всей вертикали, начиная от фарм-клубов.
Когда я только начинал свою карьеру в НХЛ, к «Нью-Джерси» было не совсем серьезное отношение. Не столько из-за необычной зелено-красной формы, сколько из-за результатов. Даже легендарный и сверхкорректный Уэйн Гретцки, помнится, называл «Дэвилс» «командой микки-маусов».
Но в середине девяностых годов все резко изменилось. В частности пришли Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов, наступили лучшие годы легенд «Дэвилс» Скотта Стивенса и Скотта Нидермайера. Играть против «Нью-Джерси» было очень тяжело — жесткая, атлетичная оборона, быстрый выход в атаку. Многие не любили встречаться с «дьяволами», побаивались их.
«Нью-Джерси» стал, пожалуй, самым системным клубом НХЛ. Сначала за счет капкана в средней зоне выиграл Кубок Стэнли, потом поменялся вместе с НХЛ и стал играть в более быстрый, а где-то и атакующий хоккей. И опять были вышколенные команды и Кубки.
Сергей Брылин — один из символов «Нью-Джерси», оборонительный центрфорвард, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Не самый заметный, но абсолютно системный хоккеист в самом системном клубе. Который затем востребовал его и в роли тренера, повторюсь, на всех уровнях.
Поэтому Минск при Брылине ждет системный хоккей, — сказал Кравчук.