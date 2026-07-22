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Кравчук о Брылине в минском «Динамо»: «Сергей воспитан десятилетиями работы в “Нью-Джерси”. Минск ждет системный хоккей»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о назначении Сергея Брылина главным тренером минского «Динамо».

— Прежде всего хочу поздравить Сергея, которого совсем мальчишкой довелось застать в ЦСКА начала девяностых годов, с новым назначением. Этот шанс он заслужил — в том числе своей многолетней работой в системе «Нью-Джерси».

Однозначно можно сказать, что после десятилетий в НХЛ Сергею в КХЛ будет интересно — и что-то новое он для себя обязательно откроет.

— И все-таки для вас такой переход — сюрприз?

— В последнее время я не так внимательно следил за «Нью-Джерси». В прошедшем сезоне от команды были высокие ожидания, кто-то говорил, что она даже поборется за Кубок Стэнли.

Но в НХЛ высочайшая конкуренция — особенно на Востоке. И «Дэвилс» даже не попали в плей-офф, после чего пошли перемены — среди как игроков, так и тренеров.

Думаю, Сергей почувствовал, что надо делать новый шаг. Отсюда и возникло минское «Динамо».

— Какой хоккей будет ставить Брылин минской команде?

— Ответ на этот вопрос знает только Сергей. Но нужно понимать, что, как тренер, он воспитан десятилетиями работы в «Нью-Джерси» — по всей вертикали, начиная от фарм-клубов.

Когда я только начинал свою карьеру в НХЛ, к «Нью-Джерси» было не совсем серьезное отношение. Не столько из-за необычной зелено-красной формы, сколько из-за результатов. Даже легендарный и сверхкорректный Уэйн Гретцки, помнится, называл «Дэвилс» «командой микки-маусов».

Но в середине девяностых годов все резко изменилось. В частности пришли Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов, наступили лучшие годы легенд «Дэвилс» Скотта Стивенса и Скотта Нидермайера. Играть против «Нью-Джерси» было очень тяжело — жесткая, атлетичная оборона, быстрый выход в атаку. Многие не любили встречаться с «дьяволами», побаивались их.

«Нью-Джерси» стал, пожалуй, самым системным клубом НХЛ. Сначала за счет капкана в средней зоне выиграл Кубок Стэнли, потом поменялся вместе с НХЛ и стал играть в более быстрый, а где-то и атакующий хоккей. И опять были вышколенные команды и Кубки.

Сергей Брылин — один из символов «Нью-Джерси», оборонительный центрфорвард, трехкратный обладатель Кубка Стэнли. Не самый заметный, но абсолютно системный хоккеист в самом системном клубе. Который затем востребовал его и в роли тренера, повторюсь, на всех уровнях.

Поэтому Минск при Брылине ждет системный хоккей, — сказал Кравчук.