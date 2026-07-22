Коньков о минском «Динамо» при Брылине: «Не надо забывать, что Лукашенко был недоволен большим количеством легионеров. Будут изменения в политике клуба, думаю»

— Сложно говорить, потому что мы не видели, как работает Брылин. Посмотрим, какой хоккей он ставит. Наверное, это будет динамичный, североамериканский стиль. Надо понять, кто будет исполнителями и придет на место ушедших игроков. Предстоит большая работа, чтобы интегрировать новичков в состав, найти новые сочетания и лидеров, которые поведут команду за собой.