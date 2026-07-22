Коньков о минском «Динамо» при Брылине: «Не надо забывать, что Лукашенко был недоволен большим количеством легионеров. Будут изменения в политике клуба, думаю»

— Чего ждете от Брылина в минском «Динамо»? Стоит ли ждать от него результатов в первый же сезон, с учетом того, что какое‑то время Сергею понадобится на адаптацию после Северной Америки?
— Сложно говорить, потому что мы не видели, как работает Брылин. Посмотрим, какой хоккей он ставит. Наверное, это будет динамичный, североамериканский стиль. Надо понять, кто будет исполнителями и придет на место ушедших игроков. Предстоит большая работа, чтобы интегрировать новичков в состав, найти новые сочетания и лидеров, которые поведут команду за собой.
— При этом «Динамо» считается иностранной командой КХЛ, поэтому им разрешено вносить в заявку больше легионеров, чем российским клубам. Наверняка опыт Брылина в Северной Америке поможет при поиске игроков на позиции легионеров.
— Не надо забывать про выступление Александра Григорьевича Лукашенко, который раскритиковал политику «Динамо», был недоволен большим количеством легионеров и сказал, что надо своих игроков доморощенных в состав ставить.
Думаю, что будут некоторые изменения в политике клуба. Но если будет возможность привезти качественных хоккеистов, ей обязательно воспользуются, — сказал Коньков.
Лукашенко о легионерах в «Динамо» Минск: «Где наши люди? Половина команды — импортные. У вас что, лишние деньги — платить американцам, россиянам и другим? Как будет сборная играть потом?».