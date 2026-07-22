Никишин о календаре НХЛ: «В СКА было очень много тренировок, почти без выходных. А здесь постоянно игры. Есть азарт, интерес, после 50-го матча уже привыкаешь к ритму»

— Многие говорят, что главный вызов в НХЛ — 82 матча, постоянные перелеты, серии back-to-back — матчи каждый день.
— Да я играл по 8 минут… А что касается большого количества матчей, то мне, наоборот, понравилось. В Питере у нас было очень много тренировок, практически без выходных. А здесь постоянно игры. Есть азарт, интерес. После 50-го матча уже привыкаешь к такому ритму.
— Обычно говорят наоборот: после 50-й игры начинается усталость, приходится заставлять себя.
— Не знаю. У меня эмоции всегда появлялись, когда давали больше игрового времени. Конечно, защитникам, которые проводят по 20−25 минут за матч, тяжелее. Они и устают сильнее, и риск травм выше. Но проходных матчей там вообще нет. Все команды борются, всем нужны очки.
Бывали отрезки с несколькими игр back-to-back подряд. Тогда уже чувствовалось, что ребята эмоционально подсаживаются. Для соперника это тоже может стать преимуществом, — сказал Никишин.