Никишин о календаре НХЛ: «В СКА было очень много тренировок, почти без выходных. А здесь постоянно игры. Есть азарт, интерес, после 50-го матча уже привыкаешь к ритму»

— Да я играл по 8 минут… А что касается большого количества матчей, то мне, наоборот, понравилось. В Питере у нас было очень много тренировок, практически без выходных. А здесь постоянно игры. Есть азарт, интерес. После 50-го матча уже привыкаешь к такому ритму.