Щитов о «Тракторе» и «Салавате»: «Челябинск осознанно решил омолодиться, сделать ставку на местных. Из Уфы лидеры ушли, потому что не хватало денег»

В Челябинске объявили, что будут делать упор на местных воспитанников. Из Уфы уходили, потому что не хватало денег. Если бы было все нормально, то лидеры остались. А в «Тракторе» пошли на данный шаг осознанно. Решили сделать ставку на местных, омолодиться.