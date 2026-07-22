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Щитов о «Тракторе» и «Салавате»: «Челябинск осознанно решил омолодиться, сделать ставку на местных. Из Уфы лидеры ушли, потому что не хватало денег»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что перестройка в «Тракторе» отличается от ситуации в «Салавате Юлаеве».

«Можно ли сравнить перестройку в Челябинске с тем, через что проходил “Салават Юлаев” год назад? Уфимский клуб покинули лидеры, потому что там возникли финансовые проблемы, а в “Тракторе” немного иная ситуация.

В Челябинске объявили, что будут делать упор на местных воспитанников. Из Уфы уходили, потому что не хватало денег. Если бы было все нормально, то лидеры остались. А в «Тракторе» пошли на данный шаг осознанно. Решили сделать ставку на местных, омолодиться.

Будут достигать результата в Челябинске за счет местных воспитанников на патриотизме, под руководством североамериканского тренерского штаба.

Поэтому я бы не сказал, что у «Трактора» и «Салавата Юлаева» похожие случаи. Схожесть в том, что уехали игроки, но причины разные", — сказал Щитов.

Светлов о Востоке КХЛ: «Из лета выходят три явных лидера по составу — “Автомобилист”, “Металлург” и “Авангард”. “Салават” из большой шестерки выпал, “Трактор”, похоже, в перестройке».