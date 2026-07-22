Бедард о Байрэме: «Бо способен стать одним из лучших защитников в НХЛ. Он всегда показывал это, но занять место Макара или Далина непросто»

Ранее «Блэкхокс» выменяли 25-летнего канадца у «Баффало» и подписали с ним новый контракт на 6 лет со среднегодовой зарплатой (кэпхитом) 12,5 миллиона долларов.
«Очевидно, что Бо способен стать одним из лучших защитников в лиге. Он всегда показывал это, но когда ты за спиной Кэйла Макара [в “Колорадо”] или Расмуса Далина [в “Баффало”], занять их место непросто.
Поэтому переход в «Чикаго» для него — это шанс выйти на первую роль и проявить себя. И он это сделает. Он один из самых техничных игроков в лиге. Его мотивация и энтузиазм — большой плюс для команды", — сказал Бедард.