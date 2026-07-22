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Шефер о Маккенне: «Отличный игрок, который многого достигнет. Если он обретет уверенность в себе с самого начала, то все получится»

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о перспективах форварда «Торонто» Гэвина Маккенны в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Первые номера драфтов НХЛ 2025 и 2026 года давно знакомы. Оба выросли в агломерации Торонто и не раз пересекались на детских и юношеских турнирах.

«Гэвин — отличный игрок, который многого достигнет. Если он сможет обрести уверенность в себе с самого начала и просто двигаться вперед, то у него все получится», — сказал Шефер.

По итогам дебютного сезона защитник стал обладателем приза лучшему новичку НХЛ («Колдер Трофи»).

Тренер «Айлендерс» о Шефере: «У него все задатки будущего капитана. Но пока мы не должны возлагать на него слишком много обязанностей».