Шефер о Маккенне: «Отличный игрок, который многого достигнет. Если он обретет уверенность в себе с самого начала, то все получится»

Первые номера драфтов НХЛ 2025 и 2026 года давно знакомы. Оба выросли в агломерации Торонто и не раз пересекались на детских и юношеских турнирах.
«Гэвин — отличный игрок, который многого достигнет. Если он сможет обрести уверенность в себе с самого начала и просто двигаться вперед, то у него все получится», — сказал Шефер.
По итогам дебютного сезона защитник стал обладателем приза лучшему новичку НХЛ («Колдер Трофи»).
Тренер «Айлендерс» о Шефере: «У него все задатки будущего капитана. Но пока мы не должны возлагать на него слишком много обязанностей».