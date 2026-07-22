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Сергачев о допуске России: «В хоккее радоваться пока нечему. Мы все живем надеждой»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев отреагировал на рекомендации МОК о допуске российских спортсменов.

Источник: Спортс‘’

«Хоккей пока не допустили, так что комментировать нечего. Когда ИИХФ примет решение, я что-то скажу, а пока нет смысла, потому что радоваться пока нечему. Мы все живем надеждой», — сказал Сергачев.

7 июля МОК рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Позже в ФХР заявили, что намерены обратиться в суд, если ИИХФ не последует этим рекомендациям.

Сборные России всех возрастов не участвуют в международных турнирах под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.

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