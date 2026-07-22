Игорь Колыванов: «Футбол тяжелее хоккея. Даже Овечкин сказал, что чуть не умер, пока разминался с “Динамо”. Хоккеисты — машины ходячие, им даже хорошо, когда есть лишний вес»

Даже великий Овечкин сказал, когда за футбольное «Динамо» вышел, что пока разминался, то уже чуть не умер. Хоккеисты здоровее, потому что там машины ходячие. На них смотришь, становится страшно рядом стоять. Им даже хорошо, когда у них есть лишний вес.