Игорь Колыванов: «Футбол тяжелее хоккея. Даже Овечкин сказал, что чуть не умер, пока разминался с “Динамо”. Хоккеисты — машины ходячие, им даже хорошо, когда есть лишний вес»

"Футбол — это не хоккей, где вышел, отыграл 20 секунд и на лавочку сел. Футбол — очень тяжелый вид спорта, где ты в игре все время. Это только кто-то думает, что легко бегать. Разница с хоккеем в плане энергозатратности фантастическая.
В хоккее могут играть через день, а футболе такое нереально. Надо восстанавливаться дня три. В хоккее кто-то играет 20 минут, а кто-то вообще всего пять минут.
Но в хоккее много борьбы, нужно многое делать на скорости, есть столкновения. Есть свои прелести. Но футбол просто тяжелее. Физические нагрузки более сложные.
Даже великий Овечкин сказал, когда за футбольное «Динамо» вышел, что пока разминался, то уже чуть не умер. Хоккеисты здоровее, потому что там машины ходячие. На них смотришь, становится страшно рядом стоять. Им даже хорошо, когда у них есть лишний вес.
Я сам раньше в хоккей играл в детстве, мог целый день на площадке проводить, все проходит легче. А в футболе можно так напрессинговаться, что с утра с кровати встать не можешь, настолько ноги отваливаются", — сказал Колыванов.
Артем Дзюба: «В хоккее можно за весом не следить — Овечкин и Малкин могут играть очень долго. Футбол труднее, надо больше бегать. После 6−7 вечера не ем — я не Роналду и не робот».