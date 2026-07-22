Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Игорь Колыванов: «Футбол тяжелее хоккея. Даже Овечкин сказал, что чуть не умер, пока разминался с “Динамо”. Хоккеисты — машины ходячие, им даже хорошо, когда есть лишний вес»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов считает, что футбол тяжелее хоккея.

Источник: Спортс‘’

"Футбол — это не хоккей, где вышел, отыграл 20 секунд и на лавочку сел. Футбол — очень тяжелый вид спорта, где ты в игре все время. Это только кто-то думает, что легко бегать. Разница с хоккеем в плане энергозатратности фантастическая.

В хоккее могут играть через день, а футболе такое нереально. Надо восстанавливаться дня три. В хоккее кто-то играет 20 минут, а кто-то вообще всего пять минут.

Но в хоккее много борьбы, нужно многое делать на скорости, есть столкновения. Есть свои прелести. Но футбол просто тяжелее. Физические нагрузки более сложные.

Даже великий Овечкин сказал, когда за футбольное «Динамо» вышел, что пока разминался, то уже чуть не умер. Хоккеисты здоровее, потому что там машины ходячие. На них смотришь, становится страшно рядом стоять. Им даже хорошо, когда у них есть лишний вес.

Я сам раньше в хоккей играл в детстве, мог целый день на площадке проводить, все проходит легче. А в футболе можно так напрессинговаться, что с утра с кровати встать не можешь, настолько ноги отваливаются", — сказал Колыванов.

Артем Дзюба: «В хоккее можно за весом не следить — Овечкин и Малкин могут играть очень долго. Футбол труднее, надо больше бегать. После 6−7 вечера не ем — я не Роналду и не робот».

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше