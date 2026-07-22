Кадейкин о Шабанове в НХЛ: «У меня сомнений по поводу его уровня нет. Он быстрее остальных, это видно на льду. Смена команды станет хорошей возможностью скинуть груз первого сезона»

Мы перед сезоном общались с ним, и я ему сказал, что главное, чтобы против него не сыграли какие-то непредвиденные факторы. Сейчас есть хорошая возможность начать с чистого листа. Понятно, что в первый год сложнее туда ехать, потому что ты там ничего не знаешь. Сейчас должно быть проще, он будет готов к трудностям, если они возникнут.