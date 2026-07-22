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Кадейкин о Шабанове в НХЛ: «У меня сомнений по поводу его уровня нет. Он быстрее остальных, это видно на льду. Смена команды станет хорошей возможностью скинуть груз первого сезона»

Нападающий «Автомобилиста» Александр Кадейкин высказался о переходе форварда Максима Шабанова в «Миннесоту».

В межсезонье «Айлендерс» не сделали квалификационное предложение Шабанову, 1 июля он стал свободным агентом, после чего перешел в «Уайлд».

Ранее игроки вместе выступали за «Трактор».

— Следили ли за Максимом Шабановым по ходу прошлого сезона? Что у него не получилось?

— С Максом особо не общаюсь, мы иногда друг друга с праздниками поздравляем. Понятное дело, что он из Челябинска и с ним пацаны из команды часто общались. Нет смысла его особо часто беспокоить, когда знаешь, что у него непростая ситуация.

Мы перед сезоном общались с ним, и я ему сказал, что главное, чтобы против него не сыграли какие-то непредвиденные факторы. Сейчас есть хорошая возможность начать с чистого листа. Понятно, что в первый год сложнее туда ехать, потому что ты там ничего не знаешь. Сейчас должно быть проще, он будет готов к трудностям, если они возникнут.

Определенное количество игр смотрел, у меня никаких сомнений по поводу его уровня нет. Он быстрее остальных, это видно на льду. Смена команды станет хорошей возможностью скинуть груз первого сезона, — сказал Кадейкин.