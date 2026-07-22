Сергачев о ЧМ-2026: «Теперь я болельщик англичан. Ждал, чтобы в конце спеть песню Wonderwall, Oasis — моя любимая группа, наверное»

"Смотрел матч за третье место между Англией и Францией. Теперь я болельщик англичан.
Ждал, чтобы в конце спеть песню Wonderwall группы Oasis. Это, наверное, моя любимая группа", — сказал Сергачев.
Напомним, сборная Англия победила Францию со счетом 6:4 и завоевала бронзу ЧМ-2026.
? Англия впервые завоевала бронзу ЧМ. В 1966-м она выиграла турнир, больше медалей не было.
Сергачев о том, кто круче — Месси или Роналду: «Для меня круче Харри Кейн».
Сезон НХЛ глазами Михаила Сергачева: первый плей-офф с «Ютой» и почему кубок взяла «Каролина».