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Сергачев о ЧМ-2026: «Теперь я болельщик англичан. Ждал, чтобы в конце спеть песню Wonderwall, Oasis — моя любимая группа, наверное»

Хоккеист «Юты» Михаил Сергачев рассказал, за кого болел на чемпионате мира по футболу 2026 года.

"Смотрел матч за третье место между Англией и Францией. Теперь я болельщик англичан.

Ждал, чтобы в конце спеть песню Wonderwall группы Oasis. Это, наверное, моя любимая группа", — сказал Сергачев.

Напомним, сборная Англия победила Францию со счетом 6:4 и завоевала бронзу ЧМ-2026.

? Англия впервые завоевала бронзу ЧМ. В 1966-м она выиграла турнир, больше медалей не было.

Сергачев о том, кто круче — Месси или Роналду: «Для меня круче Харри Кейн».

Сезон НХЛ глазами Михаила Сергачева: первый плей-офф с «Ютой» и почему кубок взяла «Каролина».