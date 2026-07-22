Георгий Меркулов: «Колорадо» был единственным вариантом. Если бы у меня был большой выбор, можно было бы рассуждать. Нравится, что у меня вообще появилось предложение"

Ранее он выступал в системе «Бостона». Срок его двустороннего соглашения с «Эвеланш» составляет один год.
— «Колорадо» — далеко не самый простой вариант.
— Он был единственным. Если бы у меня был большой выбор, тогда можно было бы рассуждать. Но выбора не было.
— Команда очень сильная, особенно по составу.
— Да, центральная линия там очень серьезная.
— Да и контракт-то в целом не очень. Единственный плюс — в АХЛ больше денег.
— Но мне нравится, что у меня вообще появилось предложение. Все-таки лучше иметь предложение, чем остаться совсем без него.
— С «Бостоном» теперь все закончено. Есть какая-то обида?
— Не то чтобы обида. Просто хотелось сыграть там гораздо больше матчей, — сказал Меркулов.
Меркулов о переходе в «Колорадо»: «Мне пообещали: если буду хорошо играть, дадут шанс. Сказали, что рассматривают меня в качестве крайнего нападающего».