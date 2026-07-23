Любушкин о переходе в «Нэшвилл»: «Выбирать не приходилось — не прописан запрет на обмен. “Предаторс” всегда были в числе приоритетов»

Еще два года назад, до подписания контракта с «Далласом», у нас было обсуждение с агентом, куда бы я хотел поехать. И Нэшвилл всегда был в числе приоритетных вариантов — хороший город, комфортный для семьи. И в плане хоккея, думаю, там тоже все очень хорошо, — сказал Любушкин.