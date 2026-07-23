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Рябыкин о Брылине в Минске: «Логичный шаг. Он много лет работал в НХЛ, его уровень не должен вызывать вопросов»

Дмитрий Рябыкин оценил назначение Сергея Брылина тренером минского «Динамо».

— На мой взгляд, это логичный шаг Минска. Неплохо знаю Сергея, это вдумчивый специалист, фанат хоккея. Трехлетний контракт показывает серьезность намерений сторон, пусть даже в КХЛ иногда все быстро меняется.

Самое главное, чтобы Брылин после нескольких десятилетий за океаном адаптировался к нашему хоккею и нашей лиге. Он много лет работал в НХЛ, так что его уровень никаких вопросов не должен вызывать.

— Брылин будет ставить в КХЛ оборонительный хоккей «Нью-Джерси»?

— Сомневаюсь. Тот поезд давно ушел, теперь в НХЛ все играют очень активно. Поймите, при нынешних правилах и на маленьких площадках нет никакого смысла сидеть в обороне — как в нашем чемпионате лет 20−30 назад или как в «Нью-Джерси» тех лет.

Мы даже в «Витязе» в кризисном сезоне, когда были проблемы с составом, старались играть быстро и в атаку. Что уж говорить о минском «Динамо», у которого много мастеров и на который не давит лимит на легионеров, — сказал экс-тренер «Авангарда».