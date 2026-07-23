Рябыкин о Брылине в Минске: «Логичный шаг. Он много лет работал в НХЛ, его уровень не должен вызывать вопросов»

Мы даже в «Витязе» в кризисном сезоне, когда были проблемы с составом, старались играть быстро и в атаку. Что уж говорить о минском «Динамо», у которого много мастеров и на который не давит лимит на легионеров, — сказал экс-тренер «Авангарда».