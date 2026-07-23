Любушкин о «Нэшвилле»: «Подбор игроков очень сильный, есть шансы решать большие задачи в следующем сезоне»

— «Нэшвилл» с 2018 года ни разу не проходил дальше первого раунда плей-офф, в последние два сезона не выходил в плей-офф. Что дает вам повод считать этот клуб хорошим вариантом с хоккейной точки зрения?
— На мой взгляд, у них собралась очень хорошая команда, которая качественно провела вторую половину регулярного чемпионата в прошлом сезоне, была в шаге от попадания в плей-офф. Подбор игроков очень сильный в «Нэшвилле», поэтому у клуба есть шансы решать большие задачи в следующем сезоне.
— Ваша роль будет традиционной — оборонительная работа с силовой игрой?
— Да, все будет так же, как я играл во всех своих командах. Все в «Нэшвилле» знают, за счет чего я играю в свой лучший хоккей и как могу помочь команде, — сказал Любушкин.