Шефер о капитанстве в «Айлендерс»: «Это было бы огромной честью, но я еще молод, поэтому не тороплюсь»

«Для меня было бы огромной честью [стать капитаном]. Было так много замечательных [капитанов в истории “Айлендерс”], но сейчас у нас много лидеров, таких как Бо Хорват, Брэйден Шенн, которые все были капитанами и являются нашими лидерами. Я еще молод, поэтому не тороплюсь.