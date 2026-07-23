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Шефер о капитанстве в «Айлендерс»: «Это было бы огромной честью, но я еще молод, поэтому не тороплюсь»

18-летний защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер высказался о своей возможной роли капитана команды.

«Для меня было бы огромной честью [стать капитаном]. Было так много замечательных [капитанов в истории “Айлендерс”], но сейчас у нас много лидеров, таких как Бо Хорват, Брэйден Шенн, которые все были капитанами и являются нашими лидерами. Я еще молод, поэтому не тороплюсь.

Хочу учиться у этих ребят и стать лучшей версией себя. Я приятно взволнован в преддверии нового сезона и хочу сосредоточиться на нашей команде.

Вопрос о капитанстве на самом деле не так уж и важен, поскольку у нас много лидеров в раздевалке. Как только начнется сезон, каждый проявит себя, и у каждого будет свой голос", — сказал Шефер.