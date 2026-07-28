Драйзайтль о Бэбкоке: «Именно он поможет “Эдмонтону” прийти к тому, чего мы хотим. Мы воодушевлены»

"Для нас пришло время двигаться дальше и готовиться к началу сезона. Мы невероятно воодушевлены. Думаю, дело в том, на каком этапе карьеры мы сейчас находимся, в нашем возрасте. Мне кажется, именно он тот человек, который поможет нам прийти к тому, чего мы хотим.
Очевидно, что это новый взгляд, новая личность в команде, но мы очень рады возможности учиться у него, очень рады возможности работать с ним. И, как я уже сказал, мы с нетерпением ждем начала работы", — сказал Драйзайтль.
Макдэвид о Бэбкоке: «Он идеально подходит “Эдмонтону”. Майк прошел большие матчи, выигрывал Кубки. Это отличная возможность учиться у него».