Драйзайтль о Бэбкоке: «Именно он поможет “Эдмонтону” прийти к тому, чего мы хотим. Мы воодушевлены»

"Для нас пришло время двигаться дальше и готовиться к началу сезона. Мы невероятно воодушевлены. Думаю, дело в том, на каком этапе карьеры мы сейчас находимся, в нашем возрасте. Мне кажется, именно он тот человек, который поможет нам прийти к тому, чего мы хотим.