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Драйзайтль о Бэбкоке: «Именно он поможет “Эдмонтону” прийти к тому, чего мы хотим. Мы воодушевлены»

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль дал положительную оценку назначению Майка Бэбкока на пост главного тренера.

Источник: Спортс‘’

"Для нас пришло время двигаться дальше и готовиться к началу сезона. Мы невероятно воодушевлены. Думаю, дело в том, на каком этапе карьеры мы сейчас находимся, в нашем возрасте. Мне кажется, именно он тот человек, который поможет нам прийти к тому, чего мы хотим.

Очевидно, что это новый взгляд, новая личность в команде, но мы очень рады возможности учиться у него, очень рады возможности работать с ним. И, как я уже сказал, мы с нетерпением ждем начала работы", — сказал Драйзайтль.

Макдэвид о Бэбкоке: «Он идеально подходит “Эдмонтону”. Майк прошел большие матчи, выигрывал Кубки. Это отличная возможность учиться у него».