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«Адмирал» планирует обменять права на Дер-Аргучинцева. Среди претендентов — «Ак Барс» и «Шанхай» (Артур Хайруллин)

«Адмирал» планирует обменять права на нападающего Семена Дер-Аргучинцева.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Сегодня клуб из Владивостока получил права на Дер-Аргучинцева и денежную компенсацию от «Динамо» в обмен на нападающего Павла Шэна.

«По моей информации, в “Адмирале” рассчитывают обменять права на нападающего Семена Дер-Аргучинцева, которые клуб получил в результате обмена с московским “Динамо”. Среди претендентов — “Ак Барс” и “Шанхай”, — написал Хайруллин.

Ранее сообщалось, что 25-летний Дер-Аргучинцев планирует продолжить карьеру в Северной Америке.

На его счету 38 (6+32) очков в 63 играх минувшего сезона с учетом плей-офф.

Шуми Бабаев: «Дер-Аргучинцев не поедет на Дальний Восток. Думаю, “Адмирал” это прекрасно понимает. Клуб забрал права, как актив, чтобы потом их перепродать».