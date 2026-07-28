«Адмирал» планирует обменять права на Дер-Аргучинцева. Среди претендентов — «Ак Барс» и «Шанхай» (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Сегодня клуб из Владивостока получил права на Дер-Аргучинцева и денежную компенсацию от «Динамо» в обмен на нападающего Павла Шэна.
«По моей информации, в “Адмирале” рассчитывают обменять права на нападающего Семена Дер-Аргучинцева, которые клуб получил в результате обмена с московским “Динамо”. Среди претендентов — “Ак Барс” и “Шанхай”, — написал Хайруллин.
Ранее сообщалось, что 25-летний Дер-Аргучинцев планирует продолжить карьеру в Северной Америке.
На его счету 38 (6+32) очков в 63 играх минувшего сезона с учетом плей-офф.
Шуми Бабаев: «Дер-Аргучинцев не поедет на Дальний Восток. Думаю, “Адмирал” это прекрасно понимает. Клуб забрал права, как актив, чтобы потом их перепродать».