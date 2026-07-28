Владимир Плющев: «Шанхай» подбирает игроков под результат. Можно рассчитывать, что «драконы» не будут такими инфантильными, как прошлая команда"

Больше сказать очень сложно, потому что новые руководители, новые игроки, новые тренеры. Чтобы все это дело прокомментировать, нужно понять идеологию команды. Ее пока что не озвучивают, но по некоторым моментам видно, что молодые руководители стараются сделать команду более конкурентоспособной", — сказал Плющев.