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Владимир Плющев: «Шанхай» подбирает игроков под результат. Можно рассчитывать, что «драконы» не будут такими инфантильными, как прошлая команда"

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от игры «Шанхая» в сезоне-2026/27.

Источник: Спортс‘’

"Наверное, мы можем ожидать, что это будет совершенно новая команда. Но можно сказать об одном — пока определенная политика не будет озвучена, говорить о том, что будет в дальнейшем, очень сложно.

То, что «драконы» подбирают игроков под результат, это да. Можно рассчитывать на то, что они не будут такими инфантильными, как прошлая команда. Они будут весь чемпионат бороться за определенный результат.

Больше сказать очень сложно, потому что новые руководители, новые игроки, новые тренеры. Чтобы все это дело прокомментировать, нужно понять идеологию команды. Ее пока что не озвучивают, но по некоторым моментам видно, что молодые руководители стараются сделать команду более конкурентоспособной", — сказал Плющев.