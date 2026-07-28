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Ротенберг о мастер-классе для воспитанников «Красной Машины Челябинск»: «Качественная база помогает увереннее чувствовать себя на льду. Важно с первых тренировок внимательно относиться к деталям»

Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о мастер-классе для воспитанников «Красной Машины Челябинск».

Источник: Спортс‘’

«После открытия академии провели мастер-класс для воспитанников “Красной Машины Челябинск”. Основное внимание уделили базовым хоккейным навыкам: правильной стойке, равновесию, технике катания, работе с клюшкой и контролю шайбы.

У ребят разный уровень подготовки, поэтому двигались от простых элементов к более сложным, чтобы каждый мог закрепить знакомые навыки и попробовать что-то новое.

Именно качественная база помогает хоккеисту увереннее чувствовать себя на льду и двигаться дальше. Важно с первых тренировок внимательно относиться к деталям, слушать тренера и правильно выполнять каждое упражнение.

Ребята большие молодцы! Работали с интересом, старались, внимательно слушали и не боялись сложных заданий. Было видно желание учиться и становиться лучше, а это самое главное.

Желаю всем воспитанникам «Красной Машины Челябинск» получать удовольствие от хоккея, не останавливаться в развитии, с каждой тренировкой и игрой становиться сильнее!

Вперед, «Красная Машина Челябинск»!" — написал Ротенберг.