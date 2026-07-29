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Юрий Карандин: «Ротенберг работает с молодежью в Челябинске вместо Гордона. Абсурдная ситуация для “Трактора”. Пусть тогда Роман тренирует»

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался о ситуации в «Тракторе».

Источник: Спортс‘’

В мае клуб назначил Скотта Гордона на пост главного тренера.

— Для меня загадка, почему в городе с такой богатейшей историей и с такой сильной тренерской школой сделана ставка на тренерский штаб из АХЛ. Особенно после того, как другой ахээловец — Гру — посередине прошлого сезона бросил «Трактор» и сбежал работать в Швейцарию.

Ну хорошо, руководителей клуба ударили по одной щеке — они подставили другую, назначили в «Трактор» некоего Гордона, сказали, что он будет поднимать молодежь.

Но, скажите, где сегодня этот Гордон?

— Где, Юрий Павлович?

— Молодежные сборы в клубах КХЛ уже закрываются, а этот товарищ, насколько понимаю, до сих пор дома. Хотя был просто обязан прилететь в Челябинск еще в середине июля — чтобы с карандашом в руках сидеть на трибуне и изучать каждого юниора! Как в свое время это делали Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Виктор Тихонов и другие легенды нашего тренерского цеха.

Тем временем регион из своего бюджета начинает платить товарищу Гордону за его «работу» миллионы — а он, получается, по-прежнему ничего не знает об уральской молодежи. Поэтому все громкие слова о новом курсе «Трактора» оказались пшиком. И вообще иногда кажется, что кто-то в клубе в эти сложные для всей страны времена откровенно подставляет руководство своего региона.

Но самое показательное — другое.

— Что?

— Знаю, что в эти дни в Челябинске вместо Гордона работает с молодежью Роман Ротенберг — дает мастер-классы своей «Красной Машины». Согласитесь, это же просто абсурдная для «Трактора» ситуация.

Тогда пусть именно Ротенберг тренирует Челябинск — а не прогульщики из Северной Америки! — сказал Карандин.

«Трактор» представил штаб на сезон, Гордон — главный тренер: «Шаянов и Сергей Зубов покинули команду».