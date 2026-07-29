Юрий Карандин: «Ротенберг работает с молодежью в Челябинске вместо Гордона. Абсурдная ситуация для “Трактора”. Пусть тогда Роман тренирует»

— Молодежные сборы в клубах КХЛ уже закрываются, а этот товарищ, насколько понимаю, до сих пор дома. Хотя был просто обязан прилететь в Челябинск еще в середине июля — чтобы с карандашом в руках сидеть на трибуне и изучать каждого юниора! Как в свое время это делали Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышев, Виктор Тихонов и другие легенды нашего тренерского цеха.